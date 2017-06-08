День России в пробках: в праздничные выходные в Челябинске ограничат проезд по шоссе, проспекту и нескольким улицам

Челябинцы рискуют попасть в огромные пробки из-за перекрытия дорог в праздничные выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, ближайшие три дня будет затруднен проезд по Копейскому шоссе возле дома №2 «в» по улице Гагарина (район ТРК «Алмаз»). Ограничение начнет действовать с 9 июня и продлится до утра 12 июня. За это время коммунальщики намерены отремонтировать инженерные сети.

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Кроме того, 9 июня будет ограничено движение между домами №25 и №35 по улице Воровского. Там с вечера пятницы начнется капитальный ремонт теплотрассы. Согласно плану, работы продлятся ровно 10 дней.

Кроме того, все праздничные выходные рабочие продолжат укладывать асфальт на Комсомольском проспекте. Напомним, до вечера 13 июня будет закрыто движение троллейбусов на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта. Для личного автотранспорта на данном отрезке пути.

Ко всему прочему, до 20 часов 14 июня будет частично закрыт проезд на перекрестке улиц Тухачевского и Барбюса в районе домов №3 и №5. ограничения связаны с реконструкцией проложенной в данном месте тепломагистрали.

Челябинск, Юлия Димова

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