Снимите это немедленно: курьез с ремонтом дороги в Магнитогорске вызвал насмешки горожан

В Магнитогорске напутали с разметкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», довольно курьезная ситуация произошла накануне в Магнитогорске.

Рабочие одной из подрядных организаций аккуратно уложили вдоль побитой выбоинами и ямами дороги по улице имени «Правды» новую разметку. Однако, не прошло и недели, как на этом же месте другие работники принялись ремонтировать дорожное полотно и срезать его вместе с той самой разметкой.

Как оказалось, данный участок дороги был внесен в план ремонтных работ на конец текущего или следующий месяц, пишет «Верстов.Инфо». Вот только предписание местной автоинспекции говорило о том, что разметку в этом месте следует нанести в ограниченный срок. Поэтому администрации города пришлось исполнить предписание ГИБДД и нанести разметку аккурат перед началом ремонта дороги.

Местные жители шутят о том, что российская действительность добралась и до таких вещей. По словам главного редактора издания Павла Верстова, формально все сделано верно – законы соблюдены, предписание выполнено, ущерба для бюджета нет. К слову, автоинспекторы обязали чиновников нанести в этом месте разметку в связи с недавним ДТП с пострадавшим. Кроме того, резонанс, вызванный этим комичным случаем, заставил дорожников приступить к ремонту раньше назначенного срока.

Челябинск, Олег Кирьянов

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