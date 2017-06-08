В Магнитогорске после домашних родов скончался новорожденный малыш

В Магнитогорске следователи инициировали проверку по факту трагической смерти новорожденного младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ребенок скончался в родильном доме №2, однако туда он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи.

Погибший младенец был рожден в домашних условиях, но состояние его здоровья сразу же обеспокоило мать. В следственном ведомстве отмечают, что об этом происшествии в СКР сообщили сотрудники родильного дома. На данный момент уголовное дело по этому факту пока не открыто.

Мать умершего малыша на данный момент находится под наблюдением медиков. Причины и прочие обстоятельства гибели ребенка еще не установлены.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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