Южноуральские москвичи: большинство челябинцев считают себя жителями столицы

Челябинцам очень хочется считать свой город столицей, правда, далеко не всем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии Дня России сотрудники социологической лаборатории Челябинского филиала РАНХиГС провели инициативный опрос, чтобы выяснить, какая часть горожан воспринимает Челябинск не только как административный центр области, но и как столицу Южного Урала.

«Столичный настрой» продемонстрировали 75,6% жителей города. 18,1% так не считают и 6,3% затруднились с ответом.

Интересно, что большинство считающих Челябинск не просто административным центром, а столицей целого Южного Урала, живут в «спальных» Курчатовском и Калининском районах. Собственное материальное положение они оценивают позицией «живем нормально, но приходится экономить». При этом, несмотря на заметную ограниченность доходов, «столичные» провинциалы в целом удовлетворены жизнью. Не исключено, что далеко не последнюю роль в этом играет представление о том, что живут они в столице. Пускай всего лишь Южного Урала, практически полностью совпадающего с границами Челябинской области.

Отказывают Челябинску в столичном статусе, в основном, жители центра города – Советского и Центрального районов. В этой группе больше представлены мужчины, горожане с высшим образованием, а также малообеспеченные (по самоощущениям) слои населения. Как правило, они не испытывают удовлетворенности жизнью.

Вполне возможно, что есть среди них и те, кто еще помнит, что некогда Челябинск всерьез претендовал на статус «третьей» столицы России и столицы Урала. Было это в советское время, а также в начале 1990-х годов. Именно челябинский аэропорт, а не Кольцово, мог тогда похвастаться полосой для взлета и посадки международных рейсов, город был центром прикладной науки и серьезной промышленной территорией, началось строительство метрополитена.

Однако к концу 1990-х годов благодаря бездействию региональных властей Челябинск утратил все свои преимущества, безнадежно отстав от извечного конкурента – Екатеринбурга. А в память о столичных притязаниях осталось только метро, которое и засыпать жалко, и достроить не на что.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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