Жительница Златоуста бросила маленьких дочерей с пьяным сожителем

В Златоусте нерадивая мать оставила в опасности маленьких дочерей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-уральского ЛУ МВД на транспорте, оставшихся без присмотра девочек 6 и 7 лет инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили в ходе плановой проверки неблагополучных семей.

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В момент посещения одной из таких семей 29-летней матери девочек на месте не оказалось. Со слов ее сожителя, как и она пристрастившегося к алкоголю, хозяйка ушла из дома пару дней назад, больше о ее местонахождении ему неизвестно. Мужчина добавил, что подруга регулярно оставляет ему своих детей.

При этом полицейские отмечают, что в квартире царят антисанитарные условия, в холодильнике нет еды, дети одеты не по погоде.

В ходе медицинского осмотра также установлено, что у младшей девочки сломана ключица. Каким образом произошел перелом, на данный момент устанавливается. В тот же день брошенных детей забрали из семьи и направили в социальный приют для несовершеннолетних.

В настоящее время правоохранители собирают данные о матери девочек. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей на женщину составили административный протокол. Отметим, санкция статьи 5.35 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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