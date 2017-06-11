Гороскоп РИА «Новый День» на 12 – 18 июня 2017

В третью неделю июня Солнце и Меркурий будут находиться в знаке Близнецов, Венера в знаке Тельца, а Марс – у Рака.

Солнце в Близнецах поощряет интеллектуальную деятельность, исследовательскую работу, приобретение новых знаний, разработку и планирование, а также посредничество, ведение деловых переговоров, коммерцию. Подходящий период для деловых, ознакомительных и образовательных поездок.

Меркурий в Близнецах тоже благоприятствует применению умственных способностей, приобретению знаний, поиску информации, но ещё больше – общению. Люди в этот период становятся особенно любопытными и разговорчивыми, охотно идут на контакт, готовы бесконечно расспрашивать и спорить, складывается впечатление, что им в этот период скорей нужно само общение, чем какие-либо знания. Возрастает скорость передачи информации, в том числе слухов, устанавливается большое количество контактов, многие из которых, правда, ни к чему не приводят. Тем не менее, важная информация и значимые связи в этот период обретаются легче, чем обычно.

Венера в знаке Тельца спокойная, мягкая, ленивая, что проявляется в её пониженной эмоциональности и, благодаря этому, в большей устойчивости в отношениях. Люди в этот период предпочитают стабильность и склонны не обращать внимания на мелкие раздражители. В работе, особенно, в финансовой деятельности такое поведение уберегает от поспешных решений и связанных с ними потерь. Период не подходит для операций, в которых возможен риск или требующих быстрых решений.

Марс в Раке по-прежнему настраивает людей на занятия собственными проблемами. Это может доставлять неудобства в работе, когда домашние дела отвлекают от исполнения профессиональных обязанностей. Но в то же время нередки ситуации, когда люди относятся к работе, как к своему личному делу, посвящая ей больше сил и времени, чем обычно. В это время люди обычно не склонны начинать новое дело, но если всё-таки принимаются за него, то работают тщательно, хотя и неспешно, и результат получается соответствующий – надёжный, качественный.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном и Солнцем, Меркурия с Солнцем и Марсом, а также Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Урана с Луной и Марсом. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Для выполнения основной работы не подходит только воскресенье, 18 июня. На этот день не рекомендуется намечать важные дела, встречи, переговоры. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оцениваются взаимодействие с местными деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной деятельности. Напряжённый аспект Юпитера с Солнцем указывает на неблагоприятные условия для самостоятельной работы, проявления инициативы, а также расширения сферы деловых интересов. Рекомендуется сосредоточиться на текущей деятельности и не предпринимать рискованных операций. Для проявления личных деловых качеств в коллективной работе лучше всего подходит промежуток 15 – 16 июня. Это хороший момент для укрепления профессиональных позиций и продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное в течение всего периода.

У Овнов-женщин астрологический прогноз почти полностью совпадает с мужским. Для выполнения основной работы не подходит воскресенье, 18 июня. На этот же день гороскоп не рекомендует одиночную деятельность и личную инициативу. Не следует в этот день обсуждать работу с коллегами или партнёрами и начинать новый проект. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности полностью положительный. Гороскоп даёт благоприятный прогноз, как по коллективной, так и по одиночной работе, но предпочтительна в этот период всё же коллективная деятельность. Допускаются инициатива и проявление лидерских качеств. Возможно продвижение в карьере. Период не подходит для планирования долгосрочной работы, нежелательно заниматься исследованиями, экспериментами: возможно вмешательство неблагоприятных обстоятельств. Не рекомендуются никакие значительные изменения в жизни и работе, лучше заниматься текущими вопросами. Середина недели подходит для принятия важных коллективных решений или обсуждения дел с руководством. Ожидается существенный успех. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений характеризуются негативно. Материальное положение благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин прогноз на третью неделю июня остаётся неблагоприятным для работы. В астрологическом фоне решающим будет влияние напряжённых аспектов Плутона с Меркурием и Солнца с Марсом, и, кроме того, негативно повлияют на Тельцов аспекты Плутона с Ураном и Нептуном. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности на весь период отрицательный. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной и коллективной деятельности. Ожидаются проблемы в отношениях с коллегами и руководством. Кроме того, это неблагоприятный период для обращения в официальные органы, юридические организации, к влиятельным лицам. Также он не подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых связей, начала нового проекта. Возможны некоторые успехи в хозяйственной деятельности и при решении имущественных вопросов. Тем не менее, деловую активность лучше свести к минимуму, не принимать на себя ответственность, не начинать новых дел. Лучше неблагоприятный период переждать. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин в астрологическом фоне тоже преобладают напряжённые аспекты. Период не подходит для выполнения основной работы, сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, решения финансовых вопросов. Прогноз по одиночной и коллективной деятельности тоже отрицательный. Уран в соединении с Венерой указывает на возможность неких благоприятных изменений за пределами деловой сферы. Тельцы получат возможность осуществить свои личные планы, связанные с их внутренними потребностями творчества, самовыражения или преобразования внутреннего мировоззрения. Возможны успехи в общественной деятельности. При этом не рекомендуется использовать открывшиеся перспективы для преодоления трудностей в работе – из этого ничего не выйдет. Кроме того, следует особенно тщательно относиться к личным финансам: Венера может пробудить в Тельцах легкомыслие, что приведёт к неоправданным тратам или потерям. Не рекомендуется что-либо планировать и обещать, также не следует начинать новый проект в деловой сфере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Венерой и Меркурия с Марсом и Венерой. Напряжённым будет аспект Марса с Юпитером. Это указывает на нежелательность попыток расширить сферу деловых интересов, начать новый, долгосрочный или сложный, проект. Во второй половине недели у Близнецов может возникнуть интересная идея или открыться заманчивая перспектива. Не рекомендуется приниматься за её осуществление немедленно – лучше тщательно всё продумать и спланировать, так как условия для успешной реализации этой идеи возникнут только в последнюю декаду месяца. В основной работе в этот период ожидаются некоторые, скорей всего, незначительные, трудности. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходят первые два дня, 12 – 13 июня. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, и лучше все важные вопросы перенести на третью декаду. Основное внимание нужно обратить на работу с местными партнёрами. Хотя при этом прогноз указывает, что в середине недели Близнецы столкнутся с некоторыми трудностями, нацеливаться нужно на будущее. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением субботы, 17 июня. Материальное положение благополучное.

У Близнецов-женщин гороскоп в профессиональном плане благоприятный, за исключением сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Эти отношения, под влиянием напряжённого аспекта Марса с Юпитером, будут складываться неудачно. Не следует стремиться достичь цели всеми способами и чего бы это ни стоило: преодолеть препятствия не получится, а отношения от этого только ухудшатся. Лучше посвятить время взаимодействию с местными деловыми партнёрами: почти на весь июнь прогноз по ним устойчиво положительный. Позитивно оценивается основная профессиональная деятельность. Под воздействием Урана и Венеры, Близнецы будут успешно балансировать между обновлением своей деятельности и сохранением в ней стабильности. Возможно, это будет связано с получением полезной и приятной информации. Положительно оцениваются кратковременные деловые поездки (недалеко). В работе с финансами трудности ожидаются 12 и 14 июня, а в целом прогноз благоприятный. 11 – 12 июня не следует проявлять инициативу и действовать в одиночку. В остальном гороскоп даёт положительный прогноз и для одиночной, и для коллективной работы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно на 11, 12 и 18 июня, а на остальные дни прогноз положительный. Прогноз по материальному благополучию позитивный на всю неделю.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Юпитером, Венерой и Марсом, и, кроме того, на Раков будет положительно влиять Юпитер, подталкивая их к проявлению личных деловых качеств, инициативы и предпринимательской смекалки. В то же время, напряжённые аспекты Венеры с Сатурном и Юпитером, а также Юпитера с Ураном указывают на необходимость сдерживать свои импульсы к действию, ориентироваться не на эмоции и ожидания, а на расчёт, здравый смысл и обстоятельства. Лучше всего дела будут идти при выполнении основных профессиональных обязанностей. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят пятница и выходные – промежуток 16 – 18 июня. Для работы с далёкими партнёрами, наоборот непригодно начало недели, 12 июня (дальше, по гороскопу, ситуация будет улучшаться, но не следует этим обольщаться и начинать долгосрочный проект). Для решения финансовых вопросов вся рабочая неделя тоже непригодна, но на выходные, 17 – 18 июня, прогноз позитивный. Положительно оценивается работа в одиночку, и отрицательно – коллективная деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими до пятницы благополучные, а затем, включая выходные, напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные. Материальное положение оценивается как удовлетворительное, но 14 и 18 июня возможны некоторые затруднения.

У Раков-женщин во всей работе напряжённым, судя по гороскопу, будет 14 июня. В этот день не рекомендуется принимать важные решения в основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами. Не следует пытаться перехватить инициативу у коллег: возможно превышение полномочий и конфликт. Также не рекомендуется в этот день решать какие-либо вопросы с руководством. Кроме того, всей этой деятельностью нежелательно заниматься в выходные, 17 – 18 июня, особенно, совместно с коллегами или партнёрами. Раки рискую получить ложную информацию и принять неверное решение. Наилучший прогноз на этой неделе относится к финансовой деятельности. Желательно сосредоточиться именно на ней, поскольку только у неё перспективы до конца июня полностью благоприятные. Коллективная деятельность на этой неделе характеризуется гороскопом как напряжённая и неудачная. Неблагоприятный период для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими 12 – 13 июня напряжённые, а в остальные дни благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Луной, Марсом, Венерой и Юпитером, а также Венеры с Марсом и Ураном. Напряжённым будет аспект Меркурия с Марсом. В профессиональном плане гороскоп в целом положительный. Для финансовой деятельности не подходят 15 и 16 июня. В эти дни также лучше не обращаться к руководству (в первую очередь, по финансовым вопросам). Прогнозы по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаково благоприятны. Тем не менее, 15 – 16 июня не рекомендуется обсуждать с партнёрами финансовую сторону работы. Гороскоп положительно оценивает и коллективную, и одиночную деятельность Львов, отдавая при этом предпочтение одиночной. Также в этот период возможно успешное проявление инициативы или лидерских качеств, но для продвижения в карьере эта неделя непригодна. Большое количество аспектов Меркурия указывает на формирование благоприятных условий для умственной деятельности и взаимодействия с коллегами и партнёрами, однако, по всей видимости, Львы должны будут принимать окончательно решения самостоятельно и это вызовет недовольство других участников работы. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: некоторая напряжённость ожидается 12 и 14 июня. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение в целом благополучное, но 15 – 16 июня возможны незапланированные траты или потери.

У Львов-женщин гороскоп положительно оценивает выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов период в основном непригоден. Коллективная и одиночная работа характеризуются как успешные, но период больше подходит для проявления самостоятельности, инициативы, принятия ответственных решений. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером сформирует благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов и успешного совмещения в работе нового и старого. Гармоничный аспект Урана с Солнцем поможет Львам реализовать свои творческие амбиции, воплотить новые идеи. Также это благоприятный период для плодотворного сотрудничества с руководством, в том числе, Львы получат поддержку своим идеям. Гороскоп подсказывает, что важные дела необходимо закончить именно на этой неделе (или, может быть, перенести их на следующий месяц), поскольку третья декада будет в основном неблагоприятной. По этой же причине не рекомендуется в текущий момент пытаться продвинуться в карьере, но желательно принять меры для укрепления своего профессионального положения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 12 и 18 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до пятницы, 16 июня, неудовлетворительное, а затем благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Венерой, Венеры с Луной и Ураном, Сатурна с Меркурием и Урана с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Солнцем и Юпитера с Нептуном. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Робота с далёкими партнёрами будет неустойчивой, не рекомендуется начинать долгосрочный проект. Финансовая деятельность характеризуется как успешная. По гороскопу, на этой неделе нежелательно заниматься хозяйственными вопросами. Также возможно негативное влияние на работу домашних дел. Положительно оценивается одиночная, самостоятельная деятельность. Подходящий период для проявления инициативы и деловых качеств (кроме 15 июня). В коллективной работе ожидаются трудности, хотя на конец недели прогноз положительный. Основное внимание нужно уделить развитию деловых отношений с местными партнёрами. У сотрудничества с далёкими партнёрами перспективы неблагоприятные. Ситуация в доме, отношения с близкими скорей неблагополучные: на промежуток 13 – 15 июня прогноз негативный. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, хотя в начале недели, 12 июня, возможны сложности. Материальное положение на весь период благополучное.

У Дев-женщин астрологический фон не вполне благоприятен для работы. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей, но при этом 12 и 18 июня, по гороскопу, будут неудачными. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 14 – 16 июня. В эти дни, под влиянием Марса, Девы будут избыточно агрессивны или чрезмерно напористы, что приведёт к конфликту с партнёрами. Лучше на это время отказаться от любых контактов. Также этот промежуток не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами эта неделя полностью непригодна. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном указывает на то, что у Дев возникнут (или им будут предложены) нереалистичные идеи и планы. Период не подходит для самостоятельных действий и проявления инициативы. Не рекомендуется принимать на себя ответственность. Желательно заниматься только коллективной работой. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, кроме воскресенья, 18 июня. Материальное положение благополучное, но 14 или 15 июня могут возникнуть небольшие сложности.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной, Нептуна с Венерой и Ураном, а также Венеры с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Урана с Меркурием, Юпитера с Марсом и Ураном, Венеры с Сатурном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами и финансовой деятельности на весь период негативный. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе и отрицательный по одиночной, самостоятельной. Период не подходит для продвижения в карьере, а также для расширения сферы деловых интересов, обновления профессиональной деятельности, начала новых проектов. Возможно неблагоприятное стечение обстоятельств, негативное влияние масштабных событий. Однако это подходящий момент для общения и установления новых связей, которые сыграют свою роль в будущем. Не рекомендуется обращаться в официальные органы, заниматься юридическими вопросами. Благоприятный период для занятия хозяйственными делами, решения имущественных проблем, административных задач. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений позитивный. Материальное положение благополучное на всю неделю.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем указывает на возникновение благоприятных внешних условий для этого направления, а также на помощь со стороны руководства. Кроме того, это подходящее время для обращения в официальные инстанции или к влиятельным лицам. Возможно значительное или быстрое продвижение в делах. Также положительно оценивается возможность карьерного роста. Прогноз по выполнению основной работы благоприятный, однако не следует ей заниматься в выходные, 17 – 18 июня. Рекомендуется важные вопросы решить на этой неделе или перенести на следующий месяц, так как, по гороскопу, последняя декада июня окажется неудачной. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами относительно благоприятный, хотя 15 июня и в выходные в работе ожидаются некоторые осложнения. Не рекомендуется начинать долгосрочный проект. Для решения финансовых вопросов подходит только 12 – 13 июня, а дальше, до конца июня прогноз неблагоприятный, поэтому лучше все важные дела перенести на следующий месяц или передоверить коллегам. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 14 – 15 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Сатурном, Меркурия с Луной и Марсом, Венеры с Сатурном. Негативно повлияет напряжённый аспект Меркурия с Сатурном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (кроме воскресенья, 18 июня). Это, кстати, по гороскопу, наиболее перспективное направление в июне. Выполнение основной работы тоже оценивается как успешное. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются в промежуток 13 – 14 июня. Не рекомендуется в эти дни вести переговоры, а также принимать участие в общественной деятельности. Прогноз по решению финансовых вопросов негативный, возможен разовый успех в промежуток 15 – 16 июня, но лучше всю эту работу передоверить коллегам. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности на весь период, за исключением промежутка 13 – 14 июня (в эти дни тоже желательно избегать деловых контактов). Работа в коллективе оценивается негативно. Также неблагоприятен прогноз по продвижению в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 12 – 13 июня напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение оценивается положительно, но в воскресенье возможны непредвиденные расходы.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При этом некоторые трудности ожидаются в субботу. Не рекомендуется в этот день вести переговоры или, по крайней мере, принимать окончательное решение. Также следует учесть, что, по гороскопу, перспективы на июнь у этой деятельности благоприятные. Во взаимодействии с местными партнёрами ожидаются некоторые затруднения. Они будут не слишком значительными, но важные дела всё же лучше перенести на следующую неделю. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, за исключением выходных, 17 – 18 июня. Финансовая деятельность характеризуется положительно для первой половины недели, до 15 июня, затем, до начала третьей декады, условия будут не вполне подходящими. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной и коллективной работе, но в выходные не следует действовать самостоятельно: судя по прогнозу, инициатива окажется неудачной. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неустойчивое.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном, Меркурия с Юпитером, а также Нептуна и Плутона. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Юпитера с Нептуном, Марса с Ураном, Солнца с Меркурием. Для профессиональной деятельности период не очень благоприятный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность, по прогнозу, будут успешными только в первой половине недели, до 15 июня. Затем, под влиянием Марса с Ураном, Стрельцы примут неверное решение и будут настойчиво пытаться его осуществить. Для выполнения основной работы не подходят начало недели, 12 – 13 июня, и суббота, 17 июня. То же самое можно сказать и о сотрудничестве с местными партнёрами, и, по возможности, этой деятельностью лучше не заниматься. Также это неподходящий период для обращения в официальные инстанции и юридические организации. Для одиночной работы непригодны 12 – 13 и 17 июня, а для коллективной – промежуток 15 – 17 июня. На этой неделе не рекомендуется расширять сферу деловых интересов, лучше ограничиться текущей работой. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение оценивается как неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для основной работы и взаимодействия с местными партнёрами неблагоприятными будут пятница, 16 июня, и выходные. Также на этот промежуток гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности, в то время как одиночная деятельность в течение всей недели выглядит успешной. Гармоничный аспект Венеры с Ураном указывает на большую роль общения в этот период: возможны новые знакомства и новые деловые связи. Также, благодаря воздействию Урана, на этой неделе сформируются благоприятные условия для обновления профессиональной деятельности. Кроме того, возможны неожиданная удача, помощь со стороны или денежные поступления. Гармоничный аспект Меркурия с Юпитером будет способствовать установлению плодотворных деловых отношений с дальними партнёрами. Положительно оценивается командировка, дальняя поездка, возможно получение важной информации, подписание контракта, достижение выгодного соглашения. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как неустойчивые: особенно неблагоприятным будет промежуток 15 – 17 июня. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, кроме выходных 17 – 18 июня. Материальное положение на 12 июня и в промежуток 15 – 18 июня характеризуется как неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Луны с Солнцем и Сатурном, Меркурия с Юпитером и Венеры с Ураном. Негативно будут влиять напряжённые аспекты Урана с Сатурном, Солнца с Меркурием, Венеры с Юпитером. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, при этом выходные, 17 – 18 июня, для работы с партнёрами не подходят. Не рекомендуется в эти дни вести переговоры или отправляться в командировку. Кроме того, нежелательно что-либо исправлять (особенно, срочно), так как результат получится противоположный ожидаемому. Не рекомендуется на этой неделе начинать новый, долгосрочный проект (перспективы на третью декаду неблагоприятные). Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Период не подходит для обращения в официальные инстанции, юридические организации, заключения договоров и соглашений. При этом следует учесть, что положение в течение этого месяца существенно не улучшится. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя в понедельник, 12 июня, возможно кратковременное осложнение. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением промежутка 15 – 16 июня. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как неудачное – и такое положение сохранится до конца июня. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются тоже негативно, но следующий за этой неделей период будет благоприятным, поэтому рекомендуется всю работу перенести на третью декаду. Гороскоп негативно оценивает работу в коллективе. Одиночная деятельность тоже характеризуется в основном отрицательно: наилучший момент для неё возникнет в конце недели, 15 – 16 июня. Здесь пригодятся деловые связи. Возможны неожиданные благоприятные события. В целом, период не подходит для расширения сферы деловых интересов, но гармоничный аспект Юпитера с Венерой поможет установить или укрепить деловые контакты, и, кроме того, в этот период возможно перерастание неформальных отношений в деловые, и наоборот. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 13 – 14 июня.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется в основном из напряжённых аспектов. Юпитер во взаимодействии с Меркурием и Нептуном, Венера с Солнцем и Марс с Ураном сформируют условия, неблагоприятные для профессиональной деятельности. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности (хотя для разовой финансовой операции подходит 13 июня). Также отрицательно оцениваются коллективная и одиночная работа. Период не подходит для ведения переговоров и заключения соглашений, контрактов. Не рекомендуется обращаться в официальные инстанции и юридические организации. Возможны некоторые успехи в общественной деятельности или в неформальном общении, но их не следует использовать для улучшения ситуации в работе. Такая ситуация сохранится до конца месяца, поэтому не рекомендуется принимать важные решения, браться за ответственное дело или давать определённые обещания. Желательно ограничиться планированием (кстати, аспект Нептуна с Меркурием указывает на возможность получение конфиденциальной информации, которую можно будет выгодно использовать). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются негативно. Материальное положение неудовлетворительное, кроме промежутка 12 – 13 июня.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе, хотя в понедельник, 12 июня, ожидаются некоторые трудности. Для решения финансовых вопросов подходит только конец недели, 15 – 17 июня. В промежуток 13 – 15 июня возможна успешная разовая сделка с далёкими деловыми партнёрами. Но не рекомендуется заключать долгосрочный договор, начинать новый проект: до конца месяца ситуация в этом направлении будет неблагоприятной. Сотрудничество с местными партнёрами рекомендуется отложить: подходящее время для него наступит только с 25 числа. До 15 июня гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности, а с 15 числа он становится негативным, но зато благоприятным оказывается прогноз по одиночной деятельности. Водолеям предстоит самостоятельно принять некое важное решение 16 июня. В целом, Водолеям в работе следует ограничиться решением текущих вопросов: период неблагоприятен для начинаний, тем более, рискованных. Возможно, будет полезно принять участие в общественных мероприятиях, не связанных с работой. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются как благоприятные. Материальное положение 12 и 17 июня оценивается негативно, а на остальные дни характеризуется как благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на третью неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Солнцем, Венеры с Плутоном, Марса с Нептуном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно оценивается основная профессиональная деятельность. Для решения финансовых вопросов подходит период до 15 июня. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное, но на выходные, 17 – 18 июня, прогноз негативный. Не рекомендуется проводить встречи, заключать договоры, соглашения, а также отправляться в командировку. Неподходящий период для продвижения в карьере. В промежуток 15 – 16 июня возможна успешная одиночная деятельность. При этом следует иметь в виду, что в течение всей недели аспект Солнца с Нептуном будет создавать ложное впечатление неограниченной свободы действий. Желательно контролировать свои решения и поступки. Уран будет побуждать Рыб к авантюрным шагам, рискованным решениям и легкомысленным поступкам. Не следует надеяться на благоприятные перспективы: прогноз на вторую половину июня не даёт для этого оснований. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение 12 и 18 июня ожидается неудовлетворительное, а на остальные дни оценивается как благополучное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности (вдобавок, у неё хорошие перспективы до конца месяца). Положительно характеризуется совместная деятельность с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе в промежуток 13 – 15 июня ожидаются некоторые трудности. Под негативным влиянием Меркурия в эти дни у Рыб ухудшатся умственные способности, поэтому не рекомендуется принимать ответственные решения и выполнять важную работу. Кроме того, нежелательно обращаться к руководству. Первые два дня недели, 12 – 13 июня, в гороскопе отмечаются как неблагоприятные для коллективной и одиночной работы, на остальной период прогноз положительный. Период не подходит для карьерного роста. Гармоничный аспект Нептуна с Плутоном создаст благоприятные условия для получения дополнительных знаний или конфиденциальной информации, которые могут изменить в лучшую сторону текущее положение. Возможна удачная поездка или командировка, во время которой Рыбы тоже могут получить важную информацию. При этом не рекомендуется принимать ответственное решение немедленно, так как в гороскопе присутствует и соединение Нептуна с Солнцем, которое указывает на проявление легкомыслия или самообман. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные, хотя 13 – 15 июня в отношениях возможна некоторая напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное всю неделю.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 11.06.17

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