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Жителям южноуральского села, забившим старика кочергой, дали 17,5 лет на двоих

Жителям южноуральского села, забившим старика кочергой, дали 17,5 лет на двоих

В Челябинской области суд вынес приговор грабителям, напавшим на хозяина дома.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, преступление произошло в сентябре 2016 года в поселке Береговой Каслинского района. 33-летняя местная жительница с 23-летним приятелем проникли ночью в дом к пенсионеру. Пока налетчики пытались взломать замок платяного шкафа, проснулся хозяин.

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Преступники жестоко избили 76-летнего мужчину, затем похитили из дома ресивер для антенны, тонометр, электронный миостимулятор и скрылись.

Вскоре пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у пенсионера закрытый перелом ребра с повреждением легкового и ушиб головного мозга тяжелой степени. Причиненный грабителями материальный ущерб составил 11,5 тысяч рублей.

По факту разбойного нападения с применением предметов в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

Подозреваемых задержали.

В ходе судебного разбирательства злоумышленники во всем сознались, просили у потерпевшего прощения, однако причиненный ущерб старику не возместили.

Согласившись с доводами прокурора, суд приговорил молодчика к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщницу – к 9 годам тюрьмы в колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

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