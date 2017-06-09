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«Миротворец»: в Челябинске фура въехала в военную технику

«Миротворец»: в Челябинске фура въехала в военную технику

На северо-западе Челябинска грузовик врезался в военную технику.

Как передает корреспондент РИА , нетривиальное ДТП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Челябинцы сообщили о нем в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением и врезался в большегруз, перевозивший БТР. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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