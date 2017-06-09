Грузовой поезд насмерть сбил южноуральца

Житель Челябинской области погиб от удара товарняка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла сегодня ночью на 1931 километре перегона «Златоуст – Аносово».

Мужчина, на вид примерно 50 – 60 лет, шел рядом с железнодорожными путями в габарите проходящего грузового поезда. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать нее удалось. Южноуралец от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время по факту происшествия следователями СКР выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагического происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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