В Троицке пьяная мать морила голодом и избивала двух детей

Жительницу Троицка заподозрили в жестоком обращении с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37-летняя женщина вместе с сыновьями 5 и 7 лет жила в комнате общежития поселка ГРЭС.

В ходе полицейской проверки установлено, что женщина злоупотребляет спиртным, часто уходит из дома, оставляя детей одних. Не имея продуктов в холодильнике, изголодавшиеся мальчики нередко просили еду у соседей по общежитию.

В результате оставшихся без присмотра детей изъяли из семьи и поместили в социальный приют. В разговоре с психологом дети также признались, что мать частенько поднимала на них руку, сообщает газета «Вся округа».

По итогам проверки в отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела –за истязание (статья 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). За жестокое обращение с детьми женщине грозит наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей либо реальный срок – до 3 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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