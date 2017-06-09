В выходные авиалесоохрана усилит патрулирование на Южном Урале

Авиалесоохрана предупредила южноуральцев и повышенной опасности лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федеральной авиалесоохраны, в связи с удлиненным периодом выходных и праздничных дней с 10 по 12 июня ожидается значительный рост рекреационной нагрузки на природные территории регионов УрФО.

В совокупности с прогнозируемой высокой и чрезвычайной пожарной опасностью по условиям погоды на территории Курганской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов это может стать причиной вспышки лесных пожаров, предупредили в ведомстве.

«С целью удержания под контролем лесопожарной обстановки в условиях высоких рисков предстоящих выходных и праздничных дней, работники лесной охраны и лесопожарных служб регионов усиливают наземное патрулирование, дежурство на пожарно-наблюдательных вышках. В условиях высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности региональными службы авиалесоохраны увеличивают количество лесопатрульных вылетов. Для контроля обстановки диспетчерские службы лесничеств используют систему космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.17

В Троицке пьяная мать морила голодом и избивала двух детей. / Грузовой поезд насмерть сбил южноуральца. / «Миротворец»: в Челябинске фура въехала в военную технику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»