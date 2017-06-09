В Челябинской области тюремный врач пытался выпустить зэка по УДО

Врач южноуральского ГУФСИН погорел на взятке.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника хирургического отделения челябинской ТБ-1 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По версии следствия, в марте 2017 года медик получил от представителей осужденного за совершение преступления взятку в сумме более 2,1 млн.рублей за постановку диагноза о наличии у него тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему отбытию наказания. На основании фиктивного заключения медицинской комиссии, в которую входил сотрудник ГУФСИН, были подготовлены документы о необходимости досрочного освобождения для направления в судебные органы.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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