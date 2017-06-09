На Южном Урале многотысячный город лишился горячей воды

Более десятка тысяч южноуральцев остались без горячего водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в полночь вода исчезла в кранах домов жителей Карабаша.

По данным представителей территориального участка ООО ПКП «Синергия», приостановка подачи воды связана с проведением аварийных ремонтных работ. На протяжении сегодняшнего дня коммунальщики надеются устранить порыв на подающем водопроводе Центрального теплового пункта №5 (больничный город), сообщает «Карабашский рабочий». Возобновить подачу воды всем без исключения потребителям планируется сегодня в 20:00.

Отметим, всего пару дней назад жители 1 и 2 микрорайонов Карабаша уже оставались одновременно без горячей и холодной воды. Тогда, по заверениям руководства ООО «Водоканал»,отключение было связано с плановыми работами, проводимыми на основной магистрали центрального трубопровода.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.06.17

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