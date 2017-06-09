На Южном Урале лихач на ВАЗе врезался в дом, удирая от полицейских

В Сосновском районе пьяный автомобилист сбил инспектора ДПС и протаранил частный дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в ночь на 7 июня в деревне Большие Харлуши.

Около двух часов сотрудники ГИБДД, решив, что водитель пьян, остановили на дороге «четырнадцатую».

Когда к машине подошел инспектор, мужчина за рулем ВАЗа приоткрыл дверь, сам в это время включил заднюю передачу и резко дал по газам. В результате полицейского несколько метров протащило по асфальту, а нарушитель скрыться.

Патрульный автомобиль погнался следом за дерзким водителем, однако преследование длилось недолго. Водитель легковушки потерял управление, машина вылетела с дороги, разнесла забор и, врезавшись в дом, остановилась, сообщает «Сосновская нива».

В результате происшествия пострадавших нет. Нетрезвого виновника ДТП задержали. Пройти медосвидетельствование мужчина категорически отказался.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится расследование. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении представителя власти.

Челябинск, Юлия Димова

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