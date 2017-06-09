Наркодилер в Челябинске подкупил медика ради получения прав

Наркодилер из Челябинска заплатил регистратору клиники ради получения справки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной прокуратуре, жителя Челябинска, состоящего на наркологическом учете, осудили за попытку получить водительское удостоверение незаконным способом.

Следствием и судом установлено, что 40-летний обвиняемый, который с 2016 года состоит на учете у нарколога, получил в медицинском учреждении справку об отсутствии у него противопоказаний к управлению автомобилем.

Как оказалось, эту справку с подделанной подписью врача мужчине выписала регистратор клиники, она же заверила подложный документ печатью. С этим документом обвиняемый обратился в областную ГИБДД для получения прав, однако инспекторы выявили, что документ является фальшивкой.

Принимая во внимание тот факт, что обвиняемый освободился из мест лишения свободы всего два года назад, куда попал как осужденный за сбыт наркотиков, в его действиях судом усмотрен опасный рецидив. Судом отменено УДО и назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Новое наказание мужчине придется отбывать в колонии строгого режима, сообщает надзорное ведомство.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 09.06.17

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