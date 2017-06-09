В Ленинском районе Челябинска из-за аварии встали трамваи

В Ленинском районе Челябинска легковушка после ДТП вылетела на трамвайные пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло около часа назад на улице Новороссийской в районе Трубного института. Об этом сообщается на странице «Подслушано Челябинский транспорт» в социальных сетях.

Столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них вылетел на рельсы, перегородив движение в обоих направлениях. В настоящее время трамваи из центра следуют до КБС.

На месте работают инспекторы ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.17

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