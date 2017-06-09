В выходные на Южном Урале потеплеет до +24

Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в наступающие выходные в регионе продолжится потепление. Об этом сообщили синоптики Челябинского ЦГМС.

Так, если в ближайшие две ночи температура воздуха будет в районе 10 градусов выше нуля, а в низинах при прояснении столбик термометра может опуститься к отметке +2, то днем в субботу воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. В воскресенье же днем температура поднимется до +18, +23 градусов.

Первые два выходных дня погода ожидается облачная с прояснениями. В субботу синоптики обещают в большинстве районов области небольшие дожди, местами – умеренные. В воскресенье небольшие дожди пройдут лишь в некоторых районах.

В понедельник, 12 июня, днем воздух прогреется до +19, +24. Кроме того, местами ожидаются умеренные дожди, возможны грозы.

В Челябинске небольшие дожди синоптики прогнозируют только в субботу и понедельник. Температура воздуха по ночам должны держаться в районе 7-10 градусов выше нуля. Днем в субботу столбик термометра поднимется к отметкам +17, +19. В воскресенье потеплеет до +19, +21. В понедельник – до +20, +22 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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