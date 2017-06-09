Кто, если не мы? В Челябинске ремонтом асфальта занялась детвора

В одном из районов Челябинска дворовые проезды ремонтируют дошкольники.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», слаженную работу совсем еще юных строителей запечатлели на видео жители северо-запада. В 51-ом микрорайоне на Краснопольском площадке местная детвора под присмотром взрослых засыпала многочисленные ямы на дороге строительным песком.
На кадрах видно, как малыши бегают с ведерками от свежей кучи песка к выбоинам в асфальте.
Был ли это единственный случай приобщения детей к ямочному ремонту или местная детвора таким образом развлекается постоянно, автор видео не уточняет.
Напомним, проблема некачественно ремонта дорог в Челябинске и области с каждым годом лишь усугубляется. По мнению горожан, оставляющих информацию об аварийных участках на интерактивной карте «убитых» дорог, сегодня в срочном восстановлении нуждается 233 километра асфальта. Особо остро данная проблема стоит в областном центре и близлежащем к нему Копейске, где к ямочному ремонту в этом году даже не приступали.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 09.06.17
В выходные на Южном Урале потеплеет до +24. / В Ленинском районе Челябинска из-за аварии встали трамваи. / Наркодилер в Челябинске подкупил медика ради получения прав. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»