Кто, если не мы? В Челябинске ремонтом асфальта занялась детвора

В одном из районов Челябинска дворовые проезды ремонтируют дошкольники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слаженную работу совсем еще юных строителей запечатлели на видео жители северо-запада. В 51-ом микрорайоне на Краснопольском площадке местная детвора под присмотром взрослых засыпала многочисленные ямы на дороге строительным песком.

На кадрах видно, как малыши бегают с ведерками от свежей кучи песка к выбоинам в асфальте.

Был ли это единственный случай приобщения детей к ямочному ремонту или местная детвора таким образом развлекается постоянно, автор видео не уточняет.

Напомним, проблема некачественно ремонта дорог в Челябинске и области с каждым годом лишь усугубляется. По мнению горожан, оставляющих информацию об аварийных участках на интерактивной карте «убитых» дорог, сегодня в срочном восстановлении нуждается 233 километра асфальта. Особо остро данная проблема стоит в областном центре и близлежащем к нему Копейске, где к ямочному ремонту в этом году даже не приступали.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.06.17

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