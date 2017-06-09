Дорожники не успевают: в Челябинске перенесли возвращение троллейбусов на Комсомольский проспект

Власти Челябинска перенесли возвращение троллейбусов на Комсомольский проспект.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту будет закрыто до утра 14 июня. Это связано с затянувшимся ремонтом дорожного полотна.

Троллейбус №14 проследует по маршруту ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ЦПКиО – проспект Ленина – улица Энгельса – улица Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК. Троллейбусы №12 «Улицы Молдавская – АМЗ» и №15 «Улица Молдавская – ЧМК» на время работ отменяется.

Напомним, ранее в мэрии заявляли, что движение электротранспорта по одной из главных магистралей Курчатовского района будет закрыто до утра 12 июня, а чуть позже продлили срок до вечера 13 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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