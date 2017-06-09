Под Магнитогорском КамАЗ сорвался с обрыва

На трассе в Челябинской области большегруз рухнул с обрыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жуткое дорожное происшествие имело место в минувший четверг, 8 июня, на автомобильной трассе Магнитогорск-Белорецк.

Здесь в условиях дождя на мокрой трассе с обочины в пропасть сорвался грузовой автомобиль КамАЗ.

Как рассказывают свидетели происшествия, одной из причин этой страшной аварии стал сильный ливень. На одном из участков автомобильной дороги водитель грузовика потерял управление и вылетел на обочину, которая была покрыта размокшим грунтом, пишет «Верстов.Инфо». В результате большегрузный транспорт попросту соскользнул вниз и протаранил отбойник – самосвал на полной скорости слетел с обрыва. Лишь по счастливой случайности водитель КамАЗа сумел выжить в этом происшествии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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