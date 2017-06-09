Петербургского пилота накажут за вторжение в воздушное пространство Челябинской области

Питерца оштрафуют за неуместный полет над Южным Уралом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, маршрут воздушного судна проходил через запретные зоны.

Сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что пилот легкомоторного самолета «Сессна» допустил нарушение воздушного законодательства. Маршрут самолета из Петербурга проходил через зону, полеты над которой запрещены. Основываясь на факте выявленного нарушения, челябинский транспортный прокурор возбудил административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства. В скором времени нарушителю может грозить наказание в виде штрафа в размере 2-5 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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