В Челябинске выяснили, кому принадлежат найденные на улице голова, руки и ноги

Челябинские судмедэксперты установили возраст и пол жертвы расчленения.

Как уже сообщало РИА «Новый День», ночью 6 июня водитель такси, выполняя заказ на улице Куйбышева, встретил подозрительного мужчину в капюшоне с окровавленным пакетом в руках. Водитель, подъехав к пешеходу, спросил, что он несет. Тот ответил, что мусор. Не поверив мужчине на слово, таксист потребовал показать ему ношу, а когда собеседник открыл пакет, почувствовал невыносимый запах гниения. Автомобилист стал звонить в полицию, а пешеход, воспользовавшись моментом, бросил пакет и сбежал.

Прибывшие на место следователи нашли в нем отрубленную человеческую голову и конечности. Части тела направили на судмедэкспертизу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство». На основании показаний таксиста, также был составлен фоторобот мужчины, разгуливающего с человеческими останками. На вид мужчине около 50 лет, был одет в светло-серую куртку с капюшоном.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель следственного отдела Курчатовского района Игорь Митрохин, на данный момент зверское убийство с расчленением остается не раскрытым. Поиски мужчины, общавшегося с таксистом, продолжаются. Также назначен ряд дополнительных исследований. Уже проведенная судмедэкспертиза показала, что отрубленные голова, руки и ноги принадлежат женщине старше 60 лет. Личность погибшей, причины гибели и местонахождение самой крупной части тела – туловища, на данный момент устанавливаются.

В каких отношениях состоял с убитой объявленный в розыск 50-летний мужчина, правоохранители уже знают, однако до момента его задержания это тайна следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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