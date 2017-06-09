В Златоусте трясогузка приспособила под гнездо капот автомобиля

В южноуральском городе трясогузка свила гнездо под капотом машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», удивлению владельца микроавтобуса «ГАЗель» не было предела, когда, открыв капот собственного авто он обнаружил там гнездо, а в нем – четыре отложенных яйца.

Птичий «дом» располагался прямо под аккумулятором. Фотоснимками своей находки житель Златоуста поделился в социальных сетях.

На фотографиях видно, что в кладке четыре пестрых яйца. По всем признакам можно определить, что их отложила трясогузка, пишет U74.ru. Орнитологи отмечают, что для этой перелетной птицы такой выбор места нормален. Трясогузка может делать кладки один или даже два раза за лето. И гнездится в щелях стен, на стропилах под мостами, в углублениях почвы, в дуплах, под корнями деревьев и кустов. Теперь придется брать с птичьего семейства деньги за проезд, шутит южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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