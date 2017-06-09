Миллионный долг погибшего южноуральца «выбивают» из его дочери-инвалида

Долги погибшего южноуральца перед МФО повесили на его жену и дочь-инвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении ОНФ, житель Челябинской области, задолжавший крупные суммы местным микрофинансовым организациям, погиб при трагических обстоятельствах, а его долги перешли «по наследству» супруге и ребенку-инвалиду.

Трагедия произошла около года назад в одном из городов региона. В течение года 45-летний мужчина получил несколько займов в различных МФО, накопив долгов в 1 миллион рублей. Впоследствии на должника вышли профессиональные взыскатели долгов – мужчине звонили с угрозами, приходили «поговорить» по месту жительства. Он даже писал заявление в полицию и просил помочь, ссылаясь на угрозы и давление со стороны коллекторов.

Теперь же миллионный долг мужчины лег на плечи его супруги и дочери – инвалида первой группы. Общественники взялись помочь семье, лишившейся

Челябинск, Олег Кирьянов

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