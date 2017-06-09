Пьяный водитель иномарки протаранил несколько машин в одном из дворов Челябинска

Пьяных водитель устроил переполох на стоянке в одном из дворов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовая авария, виновником которой стал нетрезвый водитель автомобиля «Форд», произошла сегодня во дворе одного из жилых домов в северо-западной части Челябинска.

По словам свидетелей, заезжая на территорию двора, нетрезвый лихач сначала совершил наезд на двух пешеходов, после чего зацепил автомобиль ВАЗ и остановился, ударив еще одну иномарку. Но и на этом злоключения горе-водителя не закончились, впоследствии он припарковал свой автомобиль у дерева.

В автоинспекции информацию об этом происшествии подтвердили, отметив, что в примерно в 8:00 59-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд», находясь в нетрезвом состоянии, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» возле 64-го дома на улице Молодогвардейцев, а после проехал немного дальше и возле 291-го дома по проспекту Победы протаранил «Ниссан». Виновник ДТП бросил машину и ушел с места происшествия, однако в скором времени был задержан стражами порядка, которые и выяснили, что в аварию он попал в состоянии алкогольного опьянения. А вот информацию о том, что мужчина сбил двух пешеходов, автоинспекторы подтвердить не смогли.

Челябинск, Олег Кирьянов

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