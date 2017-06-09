В Миассе не хватает противоэнцефалитного иммуноглобулина для детей

Юные южноуральцы, пострадавшие от укусов клещей, остались без экстренной прививки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нехватка противоэнцефалитного иммуноглобулина в городских больницах прямо пропорциональна увеличению количества поступающих от жителей обращений.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день паразиты покусали в Миассе уже 700 несовершеннолетних. Привитыми от клещевой инфекции оказались лишь 7 из них, около 400 детям сразу после удаления клеща в травмпункте ввели иммуноглобулин, при этом 295 пострадавших остались без экстренной профилактики, сообщает NewsMiass.

Отметим, у одного из укушенных детей медики заподозрили клещевой энцефалит. Оказался ли данный пациент в числе не получивших иммуноглобулин, в настоящий момент выясняется.

Представители Роспотребнадзора отмечают, что в травмпунктах Миасса не отказывают в прививке лишь тем детям, кто имеет добровольную страховку против паразитов.

В противном случае, южноуральцам предлагают сдать извлеченного клеща на исследование. А оно также стоит денег: за одно насекомое придется выложить порядка 300 рублей.

Несмотря на серьезный дефицит иммуноглобулина, миасские медики причин для беспокойства не видят, заявляя об исполнении обязательств по договору с городским управлением образования в полном объеме.

В связи с многочисленными жалобами горожан надзорное ведомство уже направило соответствующие запросы в региональный минздрав и городские больницы. На сегодняшний день ответа не последовало.

Челябинск, Юлия Димова

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