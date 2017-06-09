В Кыштыме на День города введут «сухой закон»

Кыштым встретит День города трезвым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 11 июня, Кыштым отмечает День города – горожанам подготовили большое количество торжественных мероприятий.

В связи с приближающимся праздником глава городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление о введении запрета не только на употребление, но и на пронос спиртного в места празднования.

Территорию площади Карла Маркса в праздничный день огородят с помощью специальных конструкций – пронести сюда алкоголь будет нельзя, пишет «Кыштымский рабочий». Это же касается и детского парка.

Каждому, кто попытается пронести и тем более употребить спиртные напитки (в том числе пиво) в местах празднования, может грозить штраф в размере полутора тысяч рублей. Кроме того, в полиции напоминают о существовании административной ответственности и за появление в нетрезвом состоянии в общественных местах. Наконец, в праздничный день сквер отдыха в центре возле фонтана и детский парк будут находиться под усиленной охраной – здесь появятся дополнительные полицейские патрули.

Челябинск, Олег Кирьянов

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