На Южном Урале нелегалы вывозили глину машинами

В Челябинской области выявили незаконную добычу глины в промышленных масштабах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, во время осмотра участка недр регионального значения выявило нарушение, связанное с незаконной добычей полезных ископаемых.

По данным министерства, нелегальный карьер расположен в Сосновском районе на территории земель сельскохозяйственного назначения. Совместно с полицией ведомством зафиксировало факт добычи, загрузки и перевозки кирпичных глин без наличия соответствующей лицензии. Незаконная добыча недр нанесла ощутимый ущерб плодородному слою почвы и стала причиной образования стихийных карьеров. В ведомстве утверждают, что подобные действия наносят ощутимый материальный ущерб интересам региона, а также несут угрозу экологии и нарушают права законопослушных недропользователей.

Судя по количеству самосвалов, расположенных в месте проведения нелегальных работ, полезные ископаемые здесь добывают в промышленных масштабах, более того, автомобили, груженые глиной, выезжали с территории карьера каждые 7-10 минут. В момент проведения рейда с проверкой один из грузовых автомобилей был задержан сотрудниками ДПС на выезде, при этом, еще один автомобиль был готов покинуть территорию карьера, еще несколько – заняли очередь на погрузку.

В скором времени специалисты оценят причиненный государству ущерб, предварительно отмечается, что он может достичь нескольких десятков миллионов рублей. Сейчас полиция устанавливает личности граждан, причастных к организации нелегальной добычи, если же причастным к этому нарушению окажется юридическое лицо, то оно может быть оштрафовано на сумму до миллиона рублей. Также по данному факту могут открыть уголовное производство.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 09.06.17

В Кыштыме на День города введут «сухой закон». / В Миассе не хватает противоэнцефалитного иммуноглобулина для детей. / Пьяный водитель иномарки протаранил несколько машин в одном из дворов Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»