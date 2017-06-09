В Челябинске оцепили автовокзал из-за подозрительного предмета

Автовокзал в центре Челябинска оцепили из-за подозрительного предмета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автовокзал дворца спорта «Юность» оцепили силовики. Причиной экстренных мероприятий стало сообщение о найденном на территории станции постороннем предмете.

Примерно в 15:40 по местному времени к месту обнаружения подозрительного предмета выехали сотрудники полиции, пишет «Комсомольская правда». Все пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы, а вход огорожен с помощью предупредительной ленты. Внутрь вошли двое сотрудников правоохранительных органов, которые начали обследовать помещение.

Уже к 16:00 выяснилось, что опасности предмет не представляет. По всей видимости, это был просто бесхозный пакет. Все прибывающие на вокзал автобусы продолжали работать в штатном режиме.

Челябинск, Олег Кирьянов

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