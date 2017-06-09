Счета пусты, бухгалтерия не в курсе: бывших работников МУП «Челябавтотранс» снова обманули

Прокуратура начала проверку по факту невыплаты зарплат бывшим сотрудникам челябинского МУПа. Деньги на карты рабочих до сих пор не поступили.

Как уже сообщало РИА «Новый День», 7 июня около 200 сотрудников «Челябавтотранса», после банкротства предприятия переведенных в ООО «Городской общественный транспорт», вышли на акцию протеста.

Челябинцы потребовали выплатить причитающиеся им зарплаты за последние несколько месяцев, а также перечислить положенные при сокращении выплаты.

Напомним, на сегодняшний день общий долг по зарплатам на предприятии достигает 27 миллионов рублей – каждый из работников недополучил от 40 до 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, по факту нарушения трудовых прав работников МУП «Челябинский автобусный транспорт» надзорное ведомство организовало проверку. По ее итогам будет дана уголовно-правовая оценка действиям руководства предприятия по невыплате зарплат рабочему коллективу.

Кстати, данное транспортникам после пикета обещание челябинские чиновники так и не исполнили. Заверения начальника городского управления транспорта Романа Болотова, о том, что до конца недели на карты сотрудников «Челябавтотранса» поступит 10 миллионов рублей, а на следующей неделе – еще столько же, оказались ложью. По данным председателя профкома «Челябавтотранса» Людмилы Черепановой, сегодня они обращались сразу в две бухгалтерии – обанкроченного МУПа и нового предприятия, однако деньги так и не получили. В ближайшее время отчаявшиеся транспортники намерены призвать к ответу самого мэра Евгения Тефтелева, а если сделать это не удастся, пойдут на радикальные меры. Как вариант, устроят забастовку.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.06.17

В Челябинске оцепили автовокзал из-за подозрительного предмета. / На Южном Урале нелегалы вывозили глину машинами. / В Кыштыме на День города введут «сухой закон». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»