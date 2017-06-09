Пятница, 9 июня 2017, 17:02 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Счета пусты, бухгалтерия не в курсе: бывших работников МУП «Челябавтотранс» снова обманули

Счета пусты, бухгалтерия не в курсе: бывших работников МУП «Челябавтотранс» снова обманули

Прокуратура начала проверку по факту невыплаты зарплат бывшим сотрудникам челябинского МУПа. Деньги на карты рабочих до сих пор не поступили.

Как уже сообщало РИА , 7 июня около 200 сотрудников «Челябавтотранса», после банкротства предприятия переведенных в ООО «Городской общественный транспорт», вышли на акцию протеста.

Челябинцы потребовали выплатить причитающиеся им зарплаты за последние несколько месяцев, а также перечислить положенные при сокращении выплаты.

Напомним, на сегодняшний день общий долг по зарплатам на предприятии достигает 27 миллионов рублей – каждый из работников недополучил от 40 до 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, по факту нарушения трудовых прав работников МУП «Челябинский автобусный транспорт» надзорное ведомство организовало проверку. По ее итогам будет дана уголовно-правовая оценка действиям руководства предприятия по невыплате зарплат рабочему коллективу.

Кстати, данное транспортникам после пикета обещание челябинские чиновники так и не исполнили. Заверения начальника городского управления транспорта Романа Болотова, о том, что до конца недели на карты сотрудников «Челябавтотранса» поступит 10 миллионов рублей, а на следующей неделе – еще столько же, оказались ложью. По данным председателя профкома «Челябавтотранса» Людмилы Черепановой, сегодня они обращались сразу в две бухгалтерии – обанкроченного МУПа и нового предприятия, однако деньги так и не получили. В ближайшее время отчаявшиеся транспортники намерены призвать к ответу самого мэра Евгения Тефтелева, а если сделать это не удастся, пойдут на радикальные меры. Как вариант, устроят забастовку.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.06.17

В Челябинске оцепили автовокзал из-за подозрительного предмета. / На Южном Урале нелегалы вывозили глину машинами. / В Кыштыме на День города введут «сухой закон».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

В Катав-Ивановске живодеры выжгли глаза бездомному коту

В Челябинске увековечат память южноуральцев, погибших в Афгане и Чечне

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Челябинске оцепили автовокзал из-за подозрительного предмета

На Южном Урале нелегалы вывозили глину машинами

В Кыштыме на День города введут «сухой закон»
Все новости