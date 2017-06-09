В Челябинске увековечат память южноуральцев, погибших в Афгане и Чечне

В Челябинске появится новый мемориал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, такое решение было принято на совещании, посвященном вопросу об увековечении памяти Героев Российской Федерации, а также всех южноуральцев, погибших при выполнении воинского долга в Демократической республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе и других локальных конфликтах.

«Сегодня по результатам общественного обсуждения состоялось заседание комиссии. Мнения экспертов и южноуральцев разделились. Одна точка зрения о том, что надо увековечить героев, вторая точка зрения – увековечить всех погибших – это более 700 человек. Решается вопрос, где его разместить. После 15 июня будут организованы разные формы опроса горожан, и к 1 октября будет подведен итог, – прокомментировал заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Журавлев. – Мы должны всегда помнить наше прошлое. История должна быть не только в учебниках, книгах и документальных фильмах, но и запечатлена в монументальных сооружениях художественного плана – стелах, памятниках. Это нужно для того, чтобы помнили поколения, могли придти и возложить цветы. Это нужно и для туристических маршрутов – памятники отображают историю края, города – это исторический интерес и является украшением города».

Из областного бюджета уже выделены 750 тысяч рублей на изготовление и установку стелы с именами Героев России, погибших при выполнении воинского долга. На открытом заседании комиссии были озвучены предложения увековечить память всех погибших при выполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах, установив стелу с именами погибших на территории Лесного кладбища у мемориала «Воинам Афгана». Второе предложение – установить стелу с именами воинов-южноуральцев, удостоенных звания Героя Советского Союза с 1945 по 1991 годы, звания Героя Российской Федерации, а также всех погибших в военных локальных конфликтах с указанием перечня территорий и временных сроков конфликтов – на бульваре Славы в сквере, расположенном в границах улиц Советская – Коммуны – Свободы.

Вопрос установки этого мемориального объекта будет вынесен на общественное обсуждение челябинцев и рассмотрен на заседании комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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