Пятница, 9 июня 2017, 17:02 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Катав-Ивановске живодеры выжгли глаза бездомному коту

В Катав-Ивановске живодеры выжгли глаза бездомному коту

В Катав-Ивановске неизвестные изуродовали бездомного кота.

Как передает корреспондент РИА , раненое животное с окровавленной мордой обнаружили на пороге кафе зоозащитники. Изувеченного зверя сразу же показали ветеринару.

Тот диагностировал у кота разрывы глазных яблок и сильное кровоизлияние. Потребовалась срочная операция. В настоящий момент животное отходит от наркоза и привыкает к незрячей жизни, сообщает «Первый областной».

Кто мог настолько жестоко расправиться с беспомощным котом, остается только догадываться. По одной из версий, живодерами могли оказаться местные подростки, однако каких-либо доказательств их злодеяний пока не представлено.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.06.17

В Челябинске увековечат память южноуральцев, погибших в Афгане и Чечне. / Счета пусты, бухгалтерия не в курсе: бывших работников МУП «Челябавтотранс» снова обманули. / В Челябинске оцепили автовокзал из-за подозрительного предмета.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

В Челябинске увековечат память южноуральцев, погибших в Афгане и Чечне

Счета пусты, бухгалтерия не в курсе: бывших работников МУП «Челябавтотранс» снова обманули

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Челябинске оцепили автовокзал из-за подозрительного предмета

На Южном Урале нелегалы вывозили глину машинами

В Кыштыме на День города введут «сухой закон»
Все новости