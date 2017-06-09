В Катав-Ивановске живодеры выжгли глаза бездомному коту

В Катав-Ивановске неизвестные изуродовали бездомного кота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», раненое животное с окровавленной мордой обнаружили на пороге кафе зоозащитники. Изувеченного зверя сразу же показали ветеринару.

Тот диагностировал у кота разрывы глазных яблок и сильное кровоизлияние. Потребовалась срочная операция. В настоящий момент животное отходит от наркоза и привыкает к незрячей жизни, сообщает «Первый областной».

Кто мог настолько жестоко расправиться с беспомощным котом, остается только догадываться. По одной из версий, живодерами могли оказаться местные подростки, однако каких-либо доказательств их злодеяний пока не представлено.

Челябинск, Юлия Димова

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