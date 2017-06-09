Два южноуральца лишились аттестатов на ЕГЭ по русскому языку

В Челябинской области на едином государственном экзамене по русскому языку выявлено два нарушения.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального министерства образования, сегодня более 13 тысяч южноуральцев сдавали второй обязательный ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальный порог для сдачи итоговой аттестации по русскому языку – 24 балла.

Экзаменационная работа состояла из двух частей и включала в себя 25 заданий. На их решение школьникам выделили 3,5 часа.

По данным руководителя управления начального, основного и среднего общего образования Елены Тюриной, в ходе экзамена одного из выпускников поймали с мобильным телефоном, другого – со шпаргалкой. Нарушения зафиксированы в Снежинске и Магнитогорске. Теперь школьники лишатся аттестатов: пересдать обязательный предмет участники ЕГЭ смогут лишь в следующем году.

Напомним, для сдачи итоговой аттестации в регионе открыто 85 пунктов проведения экзаменов. Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля. Результаты экзаменационных работ по русскому языку станут известны не позднее 27 июня.

Челябинск, Юлия Димова

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