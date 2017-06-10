В Челябинске ввели карантин по бешенству

В Тракторозаводском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства Челябинской области.

Согласно документу карантинные мероприятия вводятся на улице Вязовая в Тракторозаводском районе Челябинска, угрожаемой зоной определен весь район.

Как следует из распоряжения регионального правительства, случай бешенства отмечен на улице Вязовая.

На время карантина вводится запрет на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункта, а также вывоз животных за пределы района.

Ограничительные меры устанавливаются вплоть до их отмены отдельным распоряжением правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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