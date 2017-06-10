Гигантский НЛО на орбите Земли сняли камеры НАСА

Уфологи заметили гигантский НЛО на видеосъемке НАСА.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео сняли камеры космического исследовательского аппарата НАСА.

Ролик зафиксировал огромный сигарообразный сверкающий объект, который заходит на посадку на ближайший большой астероид. Уфологи уверяют, что это НЛО, корпус которого обшит зеркальным металлом, а длина достигает 70 метров.

В НАСА настаивают, что привлекший внимание исследователей-любителей – всего лишь так называемая «маленькая луна», вращающаяся вокруг Солнца вместе с другими планетами. Но уфологи не верят этому утверждению, ведь после публикации видеоролика ученые из НАСА никак не комментировали запись. Дополнительные подозрения вызывает и то, что обнародованная запись обрывается «на самом интересном месте» – как раз тогда, когда НЛО собирается приземлиться на космическое тело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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