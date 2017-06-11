Двухлетняя челябинка сбежала от пьяного деда на улицу

В Челябинске полиция доставила в больницу двухлетнюю малышку, гулявшую в одиночестве на улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел 7 июня.

Родители оставили ребенка на попечение дедушки, однако, когда полицейские пришли к нему, чтобы известить о нахождении внучки, гулявшей в одиночестве и одетой не по погоде, челябинец был в состоянии алкогольного опьянения.

С матерью ребенка правоохранителям удалось связаться не сразу. Однако, узнав, где сейчас находится дочь, челябинка не торопиться забрать малышку. Впрочем, теперь судьбу ребенка, по всей видимости, будут решать органы опеки. Тем более, что семья малышки уже состоит там на учете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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