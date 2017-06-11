На участке Томинского месторождения РМК начала установку забора

РМК пошла на обострение вокруг вопроса строительства Томинского ГОКа в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 10 июня на площадку Томинского месторождения завели строительную технику и начали работы по ограждению промплощадки. Об этом сообщили на странице «Рабочая группа по проблеме Томинского ГОКа» в социальных сетях.

«Работает трактор, снуют машины с регистрационными номерами 96 региона. Наши вызвали полицию для проверки документов на право начала работ», – сообщили южноуральцы. На площадке собрались порядка 30 активистов движения «Стоп-ГОК».

К вечеру же туда подтянулись генеральный директор АО «Томинский ГОК» Сергей Улановский с «группой поддержки». «На данный момент на территории рабочей площадки находится порядка 25-30 человек – противников строительства ГОКа, – рассказал член организационного комитета «Стоп-ГОК» Василий Московец. – Подъехали директор Томинского ГОКа г. Улановский, член законодательного собрания Челябинской обл. г. Еремин, представители полиции и отдела по борьбе с экстремизмом. Потребовали от присутствующих – покинуть площадку! Мы отказались. На требование присутствовавших к г. Улановскому показать разрешение на земляные работы – он заявил, что ЭТО ЕГО ЗЕМЛЯ!» Общаясь с активистами, топ-менеджер РМК старательно закрывал лицо рукой.

Противники строительства ГОКа остаются в месте обострения ситуации. При этом общественники цитируют ответ прокуратуры Челябинской области от 8 июня, где открытым текстом говорится, что «разрешения на строительство объектов ТГОКа, на которые получены указанные положительные заключения экологических экспертиз, не выдавались».

Противники строительства Томинского ГОКа отправляют вопросы, адресованные президенту России Владимиру Путина в преддверии «прямой линии» главы государства с жителями страны и готовятся присоединиться к антикоррупционному митингу 12 июня. «Итак, кипрские офшорники начали все ж с благословения О. Климова (вице-губернатор Челябинской области. – РИА «Новый День») и, соответственно, губернатора Дубровского Б.А. работы по обострению социальной обстановки в нашей области, которые они называют почему -то «строительством горно-обогатительного комбината». Провокацию устроили в отсутствие документов, дающих право на начало работ, за два дня до антикоррупционного митинга, за полгода до начала президентских выборов», – констатируют активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.17

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