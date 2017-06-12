Антикоррупционный митинг в Челябинске собрал четыре тысячи горожан

Митинг против коррупции в сквере Колющенко собрал 4 тысячи челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже перед началом митинга у рамок, установленных на входах в сквер, стали собираться очереди. Впоследствии они растянулись едва ли не на километр.

Постоянное пополнение участников акции протеста заставило организаторов сдвинуть начало митинга. Координатор Штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов даже заявил, что мероприятие не начнется, пока в сквер не пустят всех пришедших. Однако спустя некоторое время митинг все же начался при нескончаемом потоке проходивших сквозь рамки металлоискателей новых участников акции протеста. В итоге вместо 1 тысячи человек, обозначенной в заявке, в сквере собралось, по оценке Алексея Табалова, около 4 тысяч человек.

«Требования высказывались спонтанно, – отметил координатор оппозиционного штаба. – Основные среди них: антикоррупционные требования, запрет строительства Томинского ГОКа и отставка губернатора Бориса Дубровского, потому что челябинцы считают, что он предал их».

Лишь когда начала портиться погода, участники митинга стали расходиться. Но даже 2 часа спустя начало акции продолжал действовать «свободный микрофон».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.06.17

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