«Стоп-ГОК»: строители начали перекапывать дороги, ведущие к месту предполагаемого строительства Томинского ГОКа

Активисты «Стоп-ГОК» заявили об уничтожении дорог, ведущих к месту установки забора на участке Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожные работы начались во время антикоррупционного митинга в Челябинске.

Напомним, работы по установке забора начались 10 июня. Сразу же на место выехали активисты движения «Стоп-ГОК» с целью остановить незаконные, с их точки зрения, действия. Тогда, несмотря на противодействие генерального директора АО «Томинский ГОК» Валерия Улановского, общественникам удалось настоять на своем.

Более того, руководитель компании, арендовавшей строителям экскаватор, заявил, что не знал, что техника предназначалась для АО «Томинский ГОК» и уже отозвал экскаватор.

Следующие сутки противостояния РМК, которой принадлежит АО «Томинский ГОК», и активистами прошел спокойно. Работы не велись. Появилось лишь три столба и несколько табличек с надписью: «Внимание частная собственность. Землепользователь: «АО Томинский ГОК». Однако общественники не исключили, что к активным действиям строители приступят во время антикоррупционного митинга в Челябинске, на который собирались и представители движения «Стоп-ГОК». Так и произошло.

Известие о начале земляных работ вынудило активистов покинуть митинг и отправиться к месту противостояния. В социальных сетях челябинцы оповещают о новой попытке АО «Томинский ГОК» огородить участок будущего строительства. С места сообщают, что дорогу, ведущую к полю, на котором развернулось противостояние, охрана предприятия перегородила автомобилями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.06.17

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