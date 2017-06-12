Вторник, 13 июня 2017, 01:39 мск

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Челябинск

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Активисты «Стоп-ГОК» заявили о нападении на одну из палаток на участке Томинского ГОКа

Активисты «Стоп-ГОК» заявили о нападении на одну из палаток на участке Томинского ГОКа

Активисты «Стоп-ГОК» заявили о нападении на лагерь общественников на предполагаемом участке строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА , уничтожена одна из палаток лагеря противников строительства Томинского ГОКа. Об этом сообщают на странице «СТОП ГОК» в социальных сетях.

«Было совершено нападение на одну из палаток! Она уничтожена... Диме Алексанову нанесены телесные повреждения, но сам говорит, что «он в порядке». Действия были совершены так называемой службой безопасности РМК. Самое отвратительное, что при этом присутствовал сотрудник полетаевской полиции, который эти противоправные действия даже не пытался предотвратить. Всего на площадке находится 10-15 сотрудников безопасности РМК», – написала редактор группы Вера Веселовская

Напомним, работы по установке забора начались 10 июня. Сразу же на место выехали активисты движения «Стоп-ГОК» с целью остановить незаконные, с их точки зрения, действия. Тогда, несмотря на противодействие генерального директора АО «Томинский ГОК» Валерия Улановского, общественникам удалось настоять на своем.

Однако активисты не исключили, что к активным действиям строители приступят во время антикоррупционного митинга в Челябинске, на который собирались и представители движения «Стоп-ГОК». Так и произошло.

Известие о начале земляных работ вынудило общественников покинуть митинг и отправиться к месту противостояния. В социальных сетях челябинцы оповещают о новой попытке АО «Томинский ГОК» огородить участок будущего строительства. С места сообщают, что дорогу, ведущую к полю, на котором развернулось противостояние, перегородили автомобилями, а дороги по периметру участка перекопаны.

В течение всего вечера сторонники движения «Стоп-ГОК» сообщали о попытках неизвестных помешать им проехать к месту, где начали устанавливать строительный забор. По словам общественников, в ходе противостояния активистов-экологов и людей, одетых в форму сотрудников охранных предприятий и спортивные костюмы, произошло уже несколько столкновений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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