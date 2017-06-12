Активисты «Стоп-ГОК» заявили о нападении на одну из палаток на участке Томинского ГОКа

Активисты «Стоп-ГОК» заявили о нападении на лагерь общественников на предполагаемом участке строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уничтожена одна из палаток лагеря противников строительства Томинского ГОКа. Об этом сообщают на странице «СТОП ГОК» в социальных сетях.

«Было совершено нападение на одну из палаток! Она уничтожена... Диме Алексанову нанесены телесные повреждения, но сам говорит, что «он в порядке». Действия были совершены так называемой службой безопасности РМК. Самое отвратительное, что при этом присутствовал сотрудник полетаевской полиции, который эти противоправные действия даже не пытался предотвратить. Всего на площадке находится 10-15 сотрудников безопасности РМК», – написала редактор группы Вера Веселовская

Напомним, работы по установке забора начались 10 июня. Сразу же на место выехали активисты движения «Стоп-ГОК» с целью остановить незаконные, с их точки зрения, действия. Тогда, несмотря на противодействие генерального директора АО «Томинский ГОК» Валерия Улановского, общественникам удалось настоять на своем.

Однако активисты не исключили, что к активным действиям строители приступят во время антикоррупционного митинга в Челябинске, на который собирались и представители движения «Стоп-ГОК». Так и произошло.

Известие о начале земляных работ вынудило общественников покинуть митинг и отправиться к месту противостояния. В социальных сетях челябинцы оповещают о новой попытке АО «Томинский ГОК» огородить участок будущего строительства. С места сообщают, что дорогу, ведущую к полю, на котором развернулось противостояние, перегородили автомобилями, а дороги по периметру участка перекопаны.

В течение всего вечера сторонники движения «Стоп-ГОК» сообщали о попытках неизвестных помешать им проехать к месту, где начали устанавливать строительный забор. По словам общественников, в ходе противостояния активистов-экологов и людей, одетых в форму сотрудников охранных предприятий и спортивные костюмы, произошло уже несколько столкновений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.06.17

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