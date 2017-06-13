В Челябинске иномарка врезалась в автовышку: один погиб, четверо в больнице

В Челябинске водитель легковушки погиб при столкновении с автовышкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, дорожная авария произошла накануне около 22 часов возле дома №37 на улице Первой Пятилетки.

По предварительным данным, автомобиль Kia Speсtra на большой скорости врезался в спецтехнику Isuzu.

В результате происшествия 22-летний водитель иномарки скончался на месте. Четверо пассажиров, находившихся в салоне легковушки, с различными травмами госпитализированы. «В машине найдено много бутылок», – отмечают очевидцы аварии в соцсетях.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.06.17

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