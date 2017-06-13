Южноуралец погиб под колесами собственного трактора

В Челябинске мужчина погиб под колесами трактора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП поздно вечером в воскресенье, 11 июня, в районе поселка Кувалжиха Кыштымского городского округа.

По словам очевидцев, местный житель решил заехать к соседке на тракторе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Заехав на гору, он забыл поставить машину на тормоз, пишет U24. В результате трактор покатился вниз, перевернулся и придавил южноуральца. К моменту приезда спасателей и медиков мужчина от полученных ран скончался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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