Вторник, 13 июня 2017, 10:40 мск

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Челябинск

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Дождались: на Южном Урале потеплеет до +28

Дождались: на Южном Урале потеплеет до +28

В Челябинскую область возвращается долгожданное лето.

Как передает корреспондент РИА , текущая неделя порадует южноуральцев по-настоящему теплой погодой.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня днем воздух прогреется до +26 градусов, прогнозируется облачность с прояснением, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, на юге – грозы, возможен град.

В среду осадков не предвидится. В Челябинске днем +27 градусов, в горных районах максимум +23.

Самым жарким днем наступившей недели, согласно прогнозам федерального Гидрометцентра, станет 15 июня.

Днем в четверг столбики термометров в отдельных районах Челябинской области поднимутся до отметки +28 градусов, снова пойдут дожди. К выходным жара немного спадет: днем в субботу +25, а в воскресенье уже +22, дожди продолжатся.

Челябинск, Юлия Димова

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