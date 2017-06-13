Бильярд иномарками: в Миассе автоледи разбила четыре машины

Четыре иномарки пострадали в массовом ДТП в Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовая авария произошла в минувшую пятницу на Тургоякском шоссе.

Автоледи, управляя автомобилем «Шевроле авео», на регулируемом перекрестке вылетела на запрещающий сигнал светофора и врезалась в ехавший на зеленый «Рено колеос». От столкновения «Шевроле» отбросило на встречного движения, где он столкнулся с остановившимся во встречном направлении на красный сигнал светофора «Киа соренто».

В результате корейская иномарка откатилась назад и врезалась в остановившийся автомобиль марки «Ssang yong actyon sport», пишет U74. В результате ДТП все четыре иномарки получили механические повреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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