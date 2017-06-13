В Челябинске пятеро мигрантов расправились с земляком из-за двух миллионов рублей

Пятеро граждан Таджикистана предстанут перед судом за похищение, разбой, вымогательство и убийство своего земляка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 граждан Республики Таджикистан. В зависимости от степени участия они обвиняются в разбое в особо крупном размере, незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, вымогательстве, угоне и убийстве.

По версии следствия мигранты, зная о наличии у знакомого предпринимателя крупной суммы, решили забрать его деньги себе. В апреле 2016 года на территории рынка «Каширинский» один из них под надуманным предлогом пригласил земляка в одну из квартир по Комсомольскому проспекту в Челябинске, где остальные напали на мужчину. Угрожая пневматическим газобаллонным пистолетом, сковав руки наручниками, надели ему на голову наволочку и обмотали ноги скотчем.

После этого пригрозили сдать земляка наркополицейским, а в дальнейшем пообещали убить, если тот не передаст им 3 миллиона рублей.

Четверо соучастников обыскали мужчину и оставленный во дворе дома автомобиль «Hyundai ix35», откуда похитили более 1,8 миллиона рублей и угнали автомобиль.

На следующий день один из мигрантов узнал, что родственники бизнесмена сообщили и его исчезновении в правоохранительные органы. Поняв, что оставшийся в живых земляк расскажет обо всем полиции, он вернулся к своей жертве и расправился с ним, надев на его голову полиэтиленовый пакет. После совершенного убийства подельники вынесли труп из квартиры и спрятали в Каштакском бору.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.06.17

В ДТП под Ялтой пострадали туристы из Москвы, Челябинска, Коми, Югры и Пензы (ВИДЕО). / Бильярд иномарками: в Миассе автоледи разбила четыре машины. / Дождались: на Южном Урале потеплеет до +28. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»