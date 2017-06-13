В Челябинске на месяц закроют движение транспорта по улице Набережная

В центре Челябинска на месяц закроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с работами по строительству теплотрассы и кабельной линии до 13 июля будет закрыто движение транспорта между домами №1 по улице Калинина и №7-«а» по улице Набережной.

Таким образом, большая часть расположенной в центре Челябинска улицы в течение ближайшего месяца будет отрезана от транспортного сообщения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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