В Челябинске стартовал третий этап опрессовки

Более 200 зданий Металлургического района останутся без горячей воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, третий этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует 13 июня и продлится до 27 июня.

Горячая вода будет отключена в 165 жилых домах, 31 детском саду, 18 учебных заведениях и 10 лечебных учреждениях. Под третий этап опрессовки попал только Металлургический район.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.06.17

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