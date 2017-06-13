Доходное место: на Южном Урале сотрудник почты 1,5 года получал за инвалида субсидию

В Челябинской области сотрудника почты уличили в присвоении денег инвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, по обращению жителя села Бродокалмак проведена проверка соблюдения законодательства о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

Установлено, что с января 2016 года по апрель 2017 управление соцзащиты населения Красноармейского района ежемесячно начисляло местному жителю положенную по закону жилищную субсидию, однако деньги до адресата не доходили.

Вскоре выяснилось, что подписи в документах на оплату услуг ЖКХ в размере 6 тысяч 283 рублей проставлены другим человеком.

Материалы прокурорской проверки направили в местный отдел полиции. По итогам их рассмотрения в отношении сотрудника Бродокалмакского почтового отделения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ – «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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