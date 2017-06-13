Четверо челябинцев попали под колеса иномарки, одна из пострадавших в реанимации

В Челябинске иномарка скосила четырех пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, ДТП произошло вечером 11 июня на улице Доватора.

Водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево врезался в двигавшийся во встречном направлении прямо Renault. Французская легковушка от удара изменила направление и наехала на четырех пешеходов, стоявших у края проезжей части.

В итоге 17-летняя челябинка с переломом костей таза была доставлена в реанимацию, ее сверстница получила травмы ног, у двух мужчин черепно-мозговые травмы.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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