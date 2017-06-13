На Южном Урале выросли посевы твердых сортов пшеницы и масличных культур

В правительстве Челябинской области подвели итоги посевной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в регионе завершилась посевная кампания.

По сравнению с прошлым годом яровых посеяно на 15 тысяч гектаров больше. Площадь посевов достигла 1,65 миллиона гектаров. Об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

Несмотря на холодную и влажную погоду, основные посевные работы были проведены в оптимальные агрономические сроки – с 10 мая по 1 июня. Как отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков, план посева перевыполнен на 15 тысяч гектаров. «Значительно увеличились посевы пшеницы твердых сортов, – уточнил глава южноуральского минсельхоза. – Это уникальная для России культура, которую выращивают только в шести субъектах страны. Увеличены посевы масличных культур».

В этом году клин зернобобовых составил 1,349 миллиона гектаров, на 8,5 тысяч гектаров больше плана и более чем на 20 тысяч гектара больше, чем в прошлом году. На 10 тысяч гектаров больше плана посеяно пшеницы – 925 тысяч гектаров. Выросли посевы гречихи (на 2,8 тысячи гектаров, до 33,4 тысячи гектаров), гороха (с 9 тысяч га до 15 тысяи гектаров), люпина белого на зерно (в три раза, до 1,2 тысячи гектаров). На 6 тысяч гектаров, до 110,7 тысячи гектаров, увеличился клин масличных культур за счет подсолнечника, льна и сои. На 102% хозяйства выполнили план по посадке картофеля. Высадка овощей еще завершается, осталось досеять чуть больше 100 га моркови, свеклы и лука.

Прошедшие дожди должны способствовать получению хорошего урожая, надеются в правительстве региона. В наступивший летний период на первый план выходит обработка полей от сорняков, болезней и вредителей, а также заготовка кормов. Предстоит подготовить под посев будущего года более 300 гектаров паровых полей и заготовить не менее 32 центнеров кормовых единиц различных кормов на одну условную голову крупного рогатого скота.

Челябинск, Виктор Елисеев

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